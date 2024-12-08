Пушков: противники Трампа окружат его представителями глубинного государства

Противники республиканца Дональда Трампа сменили тактику. После инаугурации они окружат президента США своими ставленниками, сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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