В Балтийском море обнаружены две затонувших немецких подводных лодки

В польском Балтийском море обнаружены обломки немецких подводных лодок U-583 и U-649 времен Второй мировой войны, заявил немецкий уполномоченный по морским военным захоронениям Кристиан Любке 29 августа газете Bild.
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