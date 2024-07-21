«Практически линия Мажино»: В СМИ рассказали о крупном провале ВСУ в ДНР

Российские СМИ со ссылкой на военного корреспондента Руслана Татаринова рассказали о новом крупном провале ВСУ в ДНР https://listaj.
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