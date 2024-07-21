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«Практически линия Мажино»: В СМИ рассказали о крупном провале ВСУ в ДНР

«Практически линия Мажино»: В СМИ рассказали о крупном провале ВСУ в ДНР

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