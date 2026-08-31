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Царьград

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Специалисты дали советы, как избежать пожара при разжигании костра

Специалисты дали советы, как избежать пожара при разжигании костра

Узнайте, как эффективно разжечь костер на природе, избегая пожаров. Контролируйте тягу поддувала, сохраняйте слой горячих углей и используйте древесный уголь для продления горения.

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