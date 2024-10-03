Великобритания передаст Маврикию свою последнюю африканскую колонию

Великобритания согласилась передать архипелаг Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором расположена британско-американская военная база, Маврикию и положить конец многолетним ожесточенным спорам по поводу последней британской колонии в Африке.
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