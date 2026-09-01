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Курские новости

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В Курске судят директора за долг по зарплате свыше 6,8 млн рублей

В Курске судят директора за долг по зарплате свыше 6,8 млн рублей

Задолженность по зарплате и компенсациям 31 сотруднику превысила 6,8 млн рублей за период с января 2025 по июнь 2026 года.

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