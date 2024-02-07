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Не простился с матерью и переехал за границу: как живет сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова, который не видел для себя перспектив в России

Не простился с матерью и переехал за границу: как живет сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова, который не видел для себя перспектив в России

Инны Чуриковой не стало в январе прошлого года.  Смерть прославленной актрисы стала огромной неожиданностью не только для поклонников, но и для ее близких.

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Иван Иванов
Одно слово пидор.
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