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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Веселье – это баскетбол». Василие Мицич отдохнул неделю перед возвращением к тренировкам этим летом

Василие Мицича ожидает второй сезон с «Хапоэлем Тель-Авив». Серб рассказал о своем лете и ожиданиях. «Лето было тихим.

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