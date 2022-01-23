Заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера», назвали еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Заявление британского внешнеполитического ведомства о планах Москвы «посадить» в Киеве «пророссийского лидера», назвали еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
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