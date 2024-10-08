Вера смелых Умный учится на чужих ошибках, а дурак -на своих. Но петушащиеся французы, как видим, необучаемые... А чтобы такие идиоты больше не возникали, их надо , как хохлов, отФАБить и отОДАБить.Другого они не поймут.

Иван Петров Буржуи рассчитывают на конвенциональную войну по ИХ правилам. Вот только в современном мире им никуда даже дернуться не удастся.