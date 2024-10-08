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Французский генерал: «Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг- Россия»

Французский генерал: «Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг- Россия»

Европейская версия Politico публкует материал под красноречивым названием:  «Армии Франции предстоит испытание на сдерживание путинской России».

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Комментарии
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Вера смелых
Умный учится на чужих ошибках, а дурак -на своих.            Но петушащиеся французы, как видим, необучаемые...            А чтобы такие идиоты больше не возникали, их надо , как хохлов, отФАБить и отОДАБить.Другого они не поймут.
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23 час.
Иван Петров
Буржуи рассчитывают на конвенциональную войну по ИХ правилам. Вот только в современном мире им никуда даже дернуться не удастся.
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23 час.
ЭР
Эдуард Рожнов
Опять жабоеды решили получить от России по сусалам. К сожалению, действительно, идиотов жизнь ничему не учит. Это один из результатов переписывания истории...
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22 час.

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