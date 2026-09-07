Bloomberg: миллиардер Крис Рокос намерен переехать из Великобритании в Грецию

Британский миллиардер и основатель хедж-фонда Rokos Capital Management Крис Рокос планирует сменить налоговое резидентство и переехать в Грецию.
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