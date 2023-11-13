Джанабаева взвинтила ценник на свои услуги после слухов о разводе с Меладзе

Джанабаева взвинтила ценник на свои услуги после слухов о разводе с МеладзеВалерий Меладзе и Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева, певица и экс-участница группы «ВИА Гра», ненадолго исчезла из социальных сетей, что вызвало удивление ее поклонников.