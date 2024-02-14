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Порошенко отказали в выезде с территории Украины

Порошенко отказали в выезде с территории Украины

Украинские власти отказали в выезде с территории страны бывшему президенту Петру Порошенко. Он намеревался отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Telegram-канале.

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