Порошенко отказали в выезде с территории Украины

Украинские власти отказали в выезде с территории страны бывшему президенту Петру Порошенко. Он намеревался отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Telegram-канале.