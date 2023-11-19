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Дешево и сердито: ТОП-5 мест для идеального отпуска в декабре

С наступлением холодов вопрос, где отдохнуть в декабре, вновь становится популярен. Хотя срочные задачи на работе, которые нужно закрыть перед Новым годом, никто не отменял, это вовсе не повод откладывать жизнь и отказываться от новых эмоций.

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