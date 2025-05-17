Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

162 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    оригинально.Смелые и неордина...
  • Ирина Черных
    Восхитительно!🌼 "Бохо-революци...
  • Лидия Александрова
    Мне понравилось, как увеличить размер джинсов, все остальное ярковато для нашей страны. Вот в латинской Америке это б...Смелые и неордина...

Смелые и неординарные, яркие лоскутные переделки одежды. А вы такое сшили бы? Идеи для творчества

Смелые и неординарные, яркие лоскутные переделки одежды. А вы такое сшили бы? Идеи для творчества

Очень смелые и очень неординарные модели одежды создали мастерицы из того, что нашли под рукой! В дело пошли все яркие кусочки ткани и в результате получилось вот такое яркое платье! Спинка однотонная, хотя если идти по такому принципу, то можно и все платье собрать из лоскутков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
ЭММА
Очень красиво и интересно‼️ 💯👍🏻
Ответить
11 час.
Лидия Александрова
Мне понравилось, как увеличить размер джинсов, все остальное ярковато для нашей страны. Вот в латинской Америке это будет хорошо
Ответить
11 час.
Владимир Алтайцев
оригинально.
Ответить
5 час.
наверх