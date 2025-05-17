Смелые и неординарные, яркие лоскутные переделки одежды. А вы такое сшили бы? Идеи для творчества

Очень смелые и очень неординарные модели одежды создали мастерицы из того, что нашли под рукой! В дело пошли все яркие кусочки ткани и в результате получилось вот такое яркое платье! Спинка однотонная, хотя если идти по такому принципу, то можно и все платье собрать из лоскутков.