Смелые и неординарные, яркие лоскутные переделки одежды. А вы такое сшили бы? Идеи для творчества

Очень смелые и очень неординарные модели одежды создали мастерицы из того, что нашли под рукой! В дело пошли все яркие кусочки ткани и в результате получилось вот такое яркое платье! Спинка однотонная, хотя если идти по такому принципу, то можно и все платье собрать из лоскутков.
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