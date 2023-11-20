«Мы возвращаем в строй почти 100% раненых»

Почти все раненые, которые попадают в российские госпитали из зоны СВО, возвращаются в строй, а показатель летальности не превышает 0,45% — это в разы меньше, чем во время военных конфликтов недавнего прошлого, заявил в интервью «Известиям» начальник главного военного клинического госпиталя им.