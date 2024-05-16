Заморозки до -1 ° снова прогнозируют в Крыму

В Крыму снова ожидаются заморозки в мае. Фото: Наталья СомоваПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 17 и 18 мая степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -1 °.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии