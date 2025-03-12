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Царьград

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Герасимов доложил Путину об успехе операции "Поток" с проходом по трубе в Суджу

Герасимов доложил Путину об успехе операции "Поток" с проходом по трубе в Суджу

Военная операция "Поток" с проходом русских военных по трубе к Судже стала для ВСУ полной неожиданностью, заявил Герасимов в докладе президенту России.

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