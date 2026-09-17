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Татар-информ

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Российский менеджер Уэста: Скорее всего, концерт в Петербурге состоится

Российский менеджер Уэста: Скорее всего, концерт в Петербурге состоится

Концерт американского рэпера Канье Уэста (Йе) в Санкт-Петербурге, намеченный на октябрь, скорее всего, все-таки состоится.

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