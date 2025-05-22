9 млн рублей похитили у жительницы Заволжья под предлогом записи в соцзащиту

В Заволжье мошенники похитили более 9,2 млн рублей у 56-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала ей позвонили с предложением оформить электронную запись на приём в соцзащиту.
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