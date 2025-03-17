Вэнс становится опасен для Европы. И вот почему

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал играть заметную роль в международной политике. Он выступил с громкой речью на Мюнхенской конференции по безопасности, чем напугал европейских лидеров, и вступил в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
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