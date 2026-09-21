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Мировое обозрение

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Экспорт чугуна с Украины рухнул до нуля из-за блокады портов Одессы

Экспорт чугуна с Украины рухнул до нуля из-за блокады портов Одессы

Украинская металлургия столкнулась с событием, которое в отрасли предпочитали рассматривать как теоретический риск, но которое теперь стало свершившимся фактом.

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