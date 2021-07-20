Sohu: вызвав Шойгу для «следственных действий» в Мариуполь, Украина «выставила себя на посмешище»

Аргументы неделиПолитикаSohu: вызвав Шойгу для «следственных действий» в Мариуполь, Украина «выставила себя на посмешище»Вызвав министра обороны России Сергея Шойгу для «следственных действий» в Мариуполь, Украина «выставила себя на посмешище».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВГВильгельм ГегельСтранная эта компания SOHU.3 августа 2017 года был опубликован список «100 лучших китайских интернет-компаний в 2017 году», и в нем портал Sohu занял седьмое место. На портале китайские интернет-пользователи публикуют материалы на различные темы: от политики до событий из повседневной жизни. Большая часть авторов — непрофессиональные журналисты.Комментировать
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