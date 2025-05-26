Чепа назвал угрозы Трампа санкциями против России дипломатическими шагами

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа объяснил значение заявлений американского президента Дональда Трампа о возможных новых американских санкциях в отношении России.
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