Программный текст от Р. Антоновского (Автора телеграм-канала "Сыны монархии"), отлично отвечающий на вопрос кто такие русские?Русские - это белый европейский славянский народ, сформировавшийся более 12 столетий назад в результате этногенеза восточнославянских, финно-угорских и скандинавских племен с отчетливым доминированием славянской компоненты.