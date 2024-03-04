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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Кто такие русские?

  Программный   текст  от Р.  Антоновского  (Автора  телеграм-канала  "Сыны монархии"),  отлично  отвечающий  на  вопрос  кто такие  русские?Русские - это белый европейский славянский народ, сформировавшийся более 12 столетий назад в результате этногенеза восточнославянских, финно-угорских и скандинавских племен с отчетливым доминированием славянской компоненты.

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