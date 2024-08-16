Патрушев рассказал о важности развития беспилотной морской техники в контексте СВО

Опыт проведения специальной военной операции на Украине показал актуальность для научных и оборонно-промышленных предприятий создания безэкипажной подводной и надводной морской техники, сказал в интервью «Известиям» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.