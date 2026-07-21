Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Вам не нравится моя религия?»: женщина в хиджабе устроила скандал в бассейне из-за просьбы медсестры снять верхнюю одежду

«Вам не нравится моя религия?»: женщина в хиджабе устроила скандал в бассейне из-за просьбы медсестры снять верхнюю одежду

Изображение сгенерировано нейросетью Очередная блогерша устроила скандал из-за замечания о нарушении правил поведения в общественном месте.

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Комментарии
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Андрей Бедный
У вас изначально неверное представление )) Замоташек Не НУЖНО!
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1 м.
Ирина Черных
Вы правы, и хиджаб здесь не причем, просто наглая приезжая тетка пытается хамить, поэтому под зад коленом и за дверь.
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1 м.
Леонид Расторгуев
Пусть у себя в Таджики права качает.
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1 м.