«Вам не нравится моя религия?»: женщина в хиджабе устроила скандал в бассейне из-за просьбы медсестры снять верхнюю одежду

Изображение сгенерировано нейросетью Очередная блогерша устроила скандал из-за замечания о нарушении правил поведения в общественном месте.
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