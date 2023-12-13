Корейские ученые выяснили сколько нужно работать в пожилом возрасте

Исследователи доказали вред длинной рабочей недели для психики пожилых людей.Корейские ученые доказали вред для психики пожилых людей длинной рабочей недели и выяснили, сколько нужно работать в пожилом возрасте, сообщает Газета ру со ссылкой на журнал BMC Public Health.
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