Бандитов из «Черной армии» не стали судить в Туве. Почему?

Это кто же настроил так Тувинцев? Уж не госпожа ли Собчак?

Федор Родников

Идёт война и поэтому нужно создавать штрафбаты,куда насильно доставлять всю эту публику на передок,а иначе они и в тюрьме будут жить королями.К хохлам они не сбегут,потому что те либо расстреляют либо тоже пошлют на передок.