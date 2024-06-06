Суд над лидерами экстремистской организации из Тувы состоится в МосквеЗадержание сотрудниками ФСБ РФ девяти жителей Республики Тыва и жителя города Красноярска, подозреваемых в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества, 13 февраля 2024 годаЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Дело членов экстремистской организации «Кара шериг» («Черная армия») рассмотрят в Москве.
Бандитов из «Черной армии» не стали судить в Туве. Почему?
Комментарии
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Ольга Каширина
Это кто же настроил так Тувинцев? Уж не госпожа ли Собчак?
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11 час.
Михаил Васильев
Прибалты, с начала 90-х годов.
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10 час.
Федор Родников
Идёт война и поэтому нужно создавать штрафбаты,куда насильно доставлять всю эту публику на передок,а иначе они и в тюрьме будут жить королями.К хохлам они не сбегут,потому что те либо расстреляют либо тоже пошлют на передок.
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10 час.
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