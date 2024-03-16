Полянский: Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах

какие переговоры с этим режимом.что опять наступать на одни и те же грабли.

Вадим Лебедев

Им нужны переговоры, в которых нет наших интересов. Поэтому - всему, своё, время. В западном ,"райском" саду - "фрукты" ещё не созрели... Любые рассуждения и заявления укро-демагогов - смешны! Потому что - не профессиональные марионетки.