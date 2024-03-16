Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса.
Полянский: Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах
Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
какие переговоры с этим режимом.что опять наступать на одни и те же грабли.
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19 час.
Вадим Лебедев
Им нужны переговоры, в которых нет наших интересов. Поэтому - всему, своё, время. В западном ,"райском" саду - "фрукты" ещё не созрели... Любые рассуждения и заявления укро-демагогов - смешны! Потому что - не профессиональные марионетки.
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18 час.
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