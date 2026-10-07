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Царьград

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На трассе Полазна — Чусовой возник провал: движение остановлено

На трассе Полазна — Чусовой возник провал: движение остановлено

Из-за карстового провала на 19-м километре трассы Полазна — Чусовой движение закрыто, а межмуниципальные автобусы Чусовского направления 7 октября до 13:00 следуют по изменённым маршрутам через Кунгур и Березники.

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