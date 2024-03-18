Путин набрал 87,21% голосов по итогам обработки 90,01% протоколов

АндрейБорков

Было бы странно если бы он набрал меньше! Кто ему "противостоял"? По сути НИ КТО! От КПРФ одногодок Байдена с теми же проблемами и болячками, от ЛДПР здоровый детина, но максимум бригадир на стройке, а от так называемой оппозиции, тот что Дивнков, так это вообще нечто особенное. Думается, что после выборов Президента РФ Диванкова представят к Правительственной награде по линии ФСБ, за вскрытие сети антироссийских деятелей за пределами РФ, но особенно - внутри РФ. Так, что выборы прошли, нарушений не было, их и быть не могло, если не считать провокации хохлошумеров.