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Путин набрал 87,21% голосов по итогам обработки 90,01% протоколов

Путин набрал 87,21% голосов по итогам обработки 90,01% протоколов

После обработки 90,01% протоколов действующий глава государства и кандидат в президенты России, самовыдвиженец Владимир Путин набрал уже 87,21% голосов избирателей.

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Комментарии
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АндрейБорков
Было бы странно если бы он набрал меньше! Кто ему &quot;противостоял&quot;? По сути НИ КТО! От КПРФ одногодок Байдена с теми же проблемами и болячками, от ЛДПР здоровый детина, но максимум бригадир на стройке, а от так называемой оппозиции, тот что Дивнков, так это вообще нечто особенное. Думается, что после выборов Президента РФ Диванкова представят к Правительственной награде по линии ФСБ, за вскрытие сети антироссийских деятелей за пределами РФ, но особенно - внутри РФ. Так, что выборы прошли, нарушений не было, их и быть не могло, если не считать провокации хохлошумеров.
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