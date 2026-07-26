В Муравленко 8 августа пройдет конкурс «Автоледи»

В Муравленко стартовал прием заявок на конкурс «Автоледи», документы принимают до 3 августа. Участницы смогут продемонстрировать навыки вождения и творческие способности, сообщили организаторы мероприятия в соцсети ВКонтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии