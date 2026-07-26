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Север Пресс

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В Муравленко 8 августа пройдет конкурс «Автоледи»

В Муравленко 8 августа пройдет конкурс «Автоледи»

В Муравленко стартовал прием заявок на конкурс «Автоледи», документы принимают до 3 августа. Участницы смогут продемонстрировать навыки вождения и творческие способности, сообщили организаторы мероприятия в соцсети ВКонтакте.

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