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Минобороны Словакии: истребители МиГ-29 в 2023 году передали Украине незаконно

Минобороны Словакии: истребители МиГ-29 в 2023 году передали Украине незаконно

Истребители Миг-29 передали Украине в прошлом году незаконно, сообщили в Минобороны Словакии. К бывшему главе ведомства Ярославу Надю пообещали применить правовые меры, об этом в соцсети написал госсекретарь министерства Игор Мелихер.

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