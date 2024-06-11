Минобороны Словакии: истребители МиГ-29 в 2023 году передали Украине незаконно

Истребители Миг-29 передали Украине в прошлом году незаконно, сообщили в Минобороны Словакии. К бывшему главе ведомства Ярославу Надю пообещали применить правовые меры, об этом в соцсети написал госсекретарь министерства Игор Мелихер.