Грязная и нищая! Из этих банкротств Финляндии уже не вылезти

Запрет на въезд российских автомобилей, стал, так сказать, финальным мазком, для Финляндии. Теперь за этот высокий финский забор не поступает ни русский лес, ни газ, ни деньги от русских туристов, ни прочие дешевые ресурсы, за счет которых Финляндия жила десятилетиями.
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