Об основных причинах плохой подготовки ВМС РККА перед репрессиями 1937–1938 гг. В предыдущих статьях я представил уважаемому читателю уровень подготовки Балтийского флота в 1935–1936 гг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша: Украин...
- AB Пять лет колонии ...
- ВСУ ставят рекорд...
публихер, а где статья?