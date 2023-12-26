Прокатная компания извинилась перед Ферстаппеном за отказ в аренде спорткара

Getty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен не смог взять в прокат спорткар Mercedes-AMG GT — голландскому гонщику Red Bull сотрудники компании Sixt не позволили получить машину, ссылаясь на внутренние правила, запрещающие управление мощными автомобилями клиентами, не достигшими возраста 30 лет в связи со стоимостью страховки для молодых водителей.