В Италии совершено вооруженное нападение на легендарного Роберто Баджо

Грабители ворвались в дом Роберто Баджо и, угрожая его семье, обокрали виллу. Обладатель Золотого мяча 1993 года, вице-чемпион мира 1994 года в составе сборной Италии, бывший игрок «Ювентуса», «Интера», «Милана» и «Брешиа» Роберто Баджо подвергся разбойному нападению.