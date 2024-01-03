«Зенит» рассматривает трансфер защитника «Флуминенсе» Нино за 6 млн евро

В ближайшее время ожидается официальное заявление петербургского клуба. К составу петербургского «Зенита» может присоединиться бразильский футболист Марсилио Флоренсио Мота Фильо, более известный как Нино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии