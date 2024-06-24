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Хомуха о Горшкове в «Зените»: «Будет футболистом ротации. Капитан команды Дуглас на его позиции, выиграть конкуренцию очень сложно»

Хомуха о Горшкове в «Зените»: «Будет футболистом ротации. Капитан команды Дуглас на его позиции, выиграть конкуренцию очень сложно»

Сегодня сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев Советов». С 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».

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