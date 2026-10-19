Одноклассники из одной из школ Великого Новгорода подвергли ученика четвертого класса травле из-за внешности, что привело к нервному тику у мальчика.
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А чем занята классная руководительница? Если дефект на лице - прооперируйте. Что-то делать надо. Смых злобных абьюзеров надо задавить.