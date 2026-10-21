«Лос-Анджелес» победил « Вашингтон » (5:2) в матче НХЛ . «Кингс» одержали первую победу со старта сезона, ранее было 6 поражений подряд (два – в овертайме).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым