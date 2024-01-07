Замёрзшие жители Климовска позавидовали тяжёлым пациентам в больнице: «Там хотя бы затопили»

Вот уже несколько дней он лежит в хирургическом отделении городской больницы № 2 в Климовске. Мужчине, который постоянно проживает в Домодедове, не повезло оказаться в лечебном учреждении с острым гнойным абсцессом во время новогодних праздников и жутких морозов, приведших к полному коллапсу с отоплением.