Студентка вуза Ростокина выиграла золото Кубка России по вьетнамской борьбе

Студентка института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета Ульяна Щеголькова стала чемпионкой Кубка России на прошедших в столице соревнованиях по восточному боевому единоборству вьет во дао.
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