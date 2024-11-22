РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Студентка вуза Ростокина выиграла золото Кубка России по вьетнамской борьбе

Студентка института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета Ульяна Щеголькова стала чемпионкой Кубка России на прошедших в столице соревнованиях по восточному боевому единоборству вьет во дао.

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