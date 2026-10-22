Бывший руководитель копейского муниципального учреждения «Городская служба заказчика» Сергей Ухлебин обвиняется в получении 60 тыс.
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