Сын Леброна Джеймса получил с «Лейкерс» четырехлетний контракт

Бронни Джеймс надолго застолбил за собой место в НБА. Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс получил с клубом полноценный контракт на 4 года, сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в социальной сети.
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