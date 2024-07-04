Сын Леброна Джеймса получил с «Лейкерс» четырехлетний контракт

Бронни Джеймс надолго застолбил за собой место в НБА. Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс получил с клубом полноценный контракт на 4 года, сообщает обозреватель Шамс Чарания на своей странице в социальной сети.