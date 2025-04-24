Светлый четверг 24 апреля: что нельзя делать, как лучше провести этот день

24 апреля 2025 года православные встречают Светлый четверг, четвертый день Светлой седмицы.Православные продолжают празднования на Светлой седмицы, вспоминая и чтя земную жизнь и Воскрешение Иисуса Христа.
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