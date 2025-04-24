Bloomberg: США намерены убедить Россию признать право Украины на армию и производство оружия

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США на переговорах по украинскому урегулированию планируют добиваться от России признания права Киева на собственную армию и оборонную промышленность.
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