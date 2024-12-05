В некрополе Херсонеса Таврического обнаружили золотые артефакты

Археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук и Севастопольского государственного университета изучили материалы римского периода, обнаруженные в некрополе Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя.
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