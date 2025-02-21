Тест: проверьте, насколько грамотна ваша речь. Сможете расставить ударения без единой ошибки?

Удачи.Ударение в русском языке славится своей сложностью. В отличие от большинства других языков, в которых действуют четкие правила расстановки фонетических акцентов, русский язык не предлагает никаких однозначных схем.
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